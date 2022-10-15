Bolvadin'de doğa ve tarih gezisi

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde doğa ve tarih gezisi düzenlendi.

Gezi çerçevesinde ilçeye bağlı Kemerkaya beldesindeki tarihi yeraltı şehrine, mağaralara, Yedikapı Manastırına ve Damlalı Dede Mağarasına doğa gezisi düzenlendi. Geziye, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fişne, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Bıyıklı, akademik ve idari personel, Bolvadin Dağcılık Doğa Trekking topluluğu üyeleri, Çay Dağcılık Trekking topluluğu üyeleri ve öğrenciler katıldı. Toplam 150 kişinin katıldığı etkinlik çerçevesinde misafirlere yürüyüş sonrası Kemerkaya Muhtarı Osman Ödemiş tarafından kahvaltılık, çorba ve çay ikram edildi.