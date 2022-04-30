Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bayram tedbirlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri trafikte radar uygulaması yaptı.

Bolvadin ilçe merkezinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından radarla hız kontrolü yapıldı. Şehir merkezindeki hız sınırı olan 55 kilometreyi aşan sürücülere para cezası kesildi. Radar uygulaması ile birlikte sürücülere ayrıca emniyet kemeri denetimi de yapıldı. Yaklaşık 1 saat yapılan uygulamada 9 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 160 TL idari para cezası kesildi. Radara takılan sürücüler ise uygulamayı memnun bulduklarını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını belirttiler.