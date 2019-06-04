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Bolvadin'de gaz kokusu vatandaşlarda paniğe yol açtı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sabah saatlerinde ilçe genelinde beliren gaz kokusu, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sabah saatlerinde ilçe genelinde beliren gaz kokusu, vatandaşlarda paniğe neden oldu.


Bolvadin'de sabah saatlerinde başlayan gaz kokusu vatandaşları korkuttu. Yoğun gaz kokusundan rahatsız olan vatandaşlar doğalgaz ekiplerine haber vererek bilgilendirdi. Firma yetkililerinin konuyla ilgilenmesini isteyen vatandaşlar herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbirlerini aldı. Yetkililer de vatandaşlara "gazınızı kapatın, mümkün olduğunca bir müddet gaz kullanmayın. Ateş yakıcı araçları kullanmayın" açıklamalarında bulundu.


İlçede kokunun devam ettiği bildirildi.

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