İhlas Haber Ajansı

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Bolvadin'de gece yapılan trafik denetimleri gündüzde sürüyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde trafiğin güvenliğinin arttırılması için yoğun çaba gösteren polis ekipleri gece gerçekleştirilen denetimlerini gündüz de sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafiğin güvenliğinin arttırılması için yoğun çaba gösteren polis ekipleri gece gerçekleştirilen denetimlerini gündüz de sürdürüyor.


Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini arttırdı. Ekipler ilçenin farklı noktalarında sürücülere yönelik gece gerçekleştirdikleri alkol, emniyet kemeri ve direksiyonda cep telefonu kullanımı ile ilgili denetimlerine gündüzde devam ediyor. Denetim çerçevesinde kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem yapıldığı kaydedildi.

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