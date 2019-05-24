Bolvadin'de gıda denetimleri devam ediyor

Bolvadin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, sağlıklı ve güvenli gıdaların üretimi ve temini için harekete geçerek halkın sağlığıyla oynanamaması adına gıda denetimlerini arttırdı. Gıda denetim ekipleri tarafından ilçede bulunan pastane, fırın ve marketleri denetledi. Denetimlerde hijyen şartlarına uymayan firmalar ve işyerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

Haftanın her günü mesai mefhumu gözetmeksizin yapılan denetimlerin dışında vatandaşların her hangi bir olumsuz bir durumla karşılaştıklarında, İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaları veya ücretsiz olarak da Alo Gıda 174 Gıda Hattına ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği belirtildi.