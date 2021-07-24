Bolvadin'de gürültü kirliliğine neden olan motosiklet sürücülerine yönelik denetim

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uygulamada gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde trafik ekiplerinin de katılımıyla ilçe merkezi ve mahallelerinde gürültü kirliliğine neden olan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. İlçede görevli polis ekipleri, trafik ekipleri ve sivil ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şehir merkezinde kavşaklara çıkan mahalle sokak girişleri tutuldu. Uygulamada çok sayıda motosiklet sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Trafik kurallarına uymayan ATV ve motosikletler bağlanarak otoparka çekilirken, sürücülerine ise cezai işlem uygulandı. Çevreyi rahatsız eden, egzozu açık, sürücü belgesi, plakası olmayan araçlara yönelik denetimlerin süreceği ifade edildi.