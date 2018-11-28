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Bolvadin'de hırsızlık suçundan aranan bir kişi yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada hırsızlık sucundan aranan bir kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada hırsızlık sucundan aranan bir kişi yakalandı.


Bolvadin ilçesinde polis ekipleri uygulamalarını sıklaştırdı. Yapılan uygulamalarda 25 şahıs ve 18 araç sorgulandı. Bir araca sürücü belgesiz araç kullanmaktan ve bir motosiklete tescil yaptırmamaktan 2 bin 485 TL ayrı ayrı ceza işlem uygulandı. Ayrıca gece yarısı yapılan kontrolde hırsızlık suçundan aranan Alparslan K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı ve şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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