Bolvadin'de huzur ve asayiş denetimleri 37. gününde de devam etti

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat'ın talimatı ile başlayan asayiş ve huzur denetimleri 37. gününde de devam etti.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz sokaklarda denetimlerini sürdürerek suçlulara göz açtırmıyor. Kaymakamlığın öncülüğünde başlatılan ve Kaymakam Taner Bolat'ın da bizzat katıldığı gece devriyeleri uygulaması kapsamındaki denetimlerde Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve emniyette görevli komiserler de denetimde hazırda bulundu.

Denetimlerin, gençlerin suça sürüklenmemesini önlemek, suçluların yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla Afyonkarahisar Valiliği'nin öncülüğü ve teknik destekleriyle droneler dahil kullanılarak, narkotik asayiş, düzensiz göçmen ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.