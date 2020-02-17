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Bolvadin'de işçi servisleri denetlendi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri işçi servislerini denetledi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri işçi servislerini denetledi.


Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve fazla yolcu alarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan servisleri belirlemek için uygulama yaptı. Kontrollerin, işçilerin güvenli bir şekilde taşınması için yapıldığı bildirildi. Kontrollerde ayrıca, araçların kış lastikleri, dış ışık donanımları, yetki belgeleri, muayene ve sigortaları ile sürücülerin ehliyet ve SRC belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrolde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen 2 araca trafik cezası uygulandığı öğrenildi.

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