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Bolvadin'de kan bağışı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çok sayıda vatandaş Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çok sayıda vatandaş Kızılay'a kan bağışında bulundu.


Kızılay'ın gezici kan bağışı kabul tırı Bolvadin'de vatandaşlardan kan bağışı topladı. Bolvadin İmaret Cami önünde çok sayıda vatandaş Kızılay'a kan bağışında bulunmak için adeta bir birleri ile yarıştı. Pandemi döneminde de kan bağışından geri kalmayan Bolvadinli bağışçılar büyük takdir topladı. Sabah erken saatlerde başlayan kan kabulünün akşama kadar süreceği belirtilirken ayrıca 100'ün üzerinde kan bağışının toplandığı öğrenildi.


Öte yandan, kan bağışı esnasında sosyal msafe, maske ve hijyen gibi pandemi kuralları da elden bırakılmadı.

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