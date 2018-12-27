Bolvadin'de kartpostallık görüntü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı, ilçeyi adeta beyaz örtüye bürürken, Bolvadin'de renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının etkisiyle bölgenin önemli mesire yeri olan Horan Parkında kartpostallık görüntüler oluşması üzerine gençler fotoğraf çekmek için parka akın ederek en güzel kareleri çekebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.