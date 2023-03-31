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Bolvadin'de LGS deneme sınavı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde ortaokul 8.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sınavı (LGS) deneme sınavı yapıldı.


Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki ortaokullarda LGS deneme sınavı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal ve Şube Müdürü Mehmet Ali Keleş, yapılan sınav uygulamasını Şehit Ramazan Emet İmam Hatip Ortaokulu ve İbrahim Karasekreter Ortaokulunu ziyaret ederek yerinde inceledi. Sınavların özellikle öğrencilerin LGS heyecanlarını yenmesi ve sınav öncesi kendilerini test etmeleri noktasında önemli olduğu ifade edildi.

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