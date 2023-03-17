Bolvadin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) deneme sınavı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) deneme sınavı yapıldı.

Bolvadin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde LGS deneme sınavı yapıldı. Ortaokullarda gerçekleştirilen sınava çok sayıda 8'nci sınıf öğrencisi katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Mehmet Ali Keleş Şehit Ramazan Emet İmam Hatip Ortaokulunda sınavla ilgili incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.