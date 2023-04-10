Bolvadin'de Polis Haftası kutlama törenleri

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ‘Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıldönümü' kutlamaları çeşitli etkinlikler ile başladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. Yıldönümü Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Saygı durusu ve İstiklal Marsı okunduğu törende çelenk sunumu yapıldı. Törene Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Başkomiser Kadir Avcı, Komiser Dündar Bozkurt, Komiser Deniz Albayrak ve emniyette görevli polisler katıldı. Kutlama törenlerinin çeşitli program ve ziyaretler ile devam edeceği kaydedildi.