Bolvadin'de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

Düzenlenen yemeğe Kaymakam Bolat, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Hasan Sökmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Günün anlam ve önemine binaen Kaymakam Taner Bolat tarafından yapılan konuşmanın ardından, protokol üyeleri şehit ve gazi yakınları ile yakından ilgilendi ve beraber yemek yedi.