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Bolvadin'de trafik kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobilden birisi savrularak yol kenarındaki binanın duvarına çarparak durabildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobilden birisi savrularak yol kenarındaki binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı.


Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli Beldesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G., (65) idaresindeki 35 DC 4416 plakalı otomobil K.D., (43) yönetimindeki 03 ABE 010 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yoldan çıkan otomobillerden birisi yol kenarındaki binanın duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki araç sürücüsüde yaralanırken, yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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