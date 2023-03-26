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Bolvadin'de yatırım planlama ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde ki Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcılarının katılımı ile yatırım planlama ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ki Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcılarının katılımı ile yatırım planlama ve değerlendirme toplantısı yapıldı.


Toplantı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında yapıldı. Yatırımcılarının katılımı ile yapılan yatırım planlama ve değerlendirme toplantısında firma temsilcileri sorunlarını dile getirdi. Toplantıyla ilgili konuşan Kaymakam Bolat, amaçlarının Bolvadin OSB'de üretimin daha fazla artması ve istihdamın genişlemesine katkı sunmak olduğunu dile getirdi.


Öte yandan, toplantı sonrası yeni yatırımcılarla imza töreni düzenlendi.

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