Bolvadin'de Yeni İpek Yolu “Bir Kuşak Bir Yol (OBOR)” Konferansı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bolvadin Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Kulübü'nün daveti üzerine memleketi Bolvadin'e gelen Ahmet Hamamcıoğlu, Türkiye ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin, iki ülke arasındaki ihracat ve ithalat verileri ile yatırım olanaklarının masaya yatırıldığı bir konferans gerçekleştirdi.

Uzun yıllar Çin'de yaşayıp Türk firmalarına danışmanlık yapan, bunun yanında dış ticaret yapan Ahmet Hamamcıoğlu, Çin firmalarının Türkiye'ye ilgisinin her geçen gün arttığına, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin gelecekte daha da artacağını dikkat çekerek, “Çin, binlerce yıl önceki İpek Yolun da olduğu gibi, Yeni İpek Yolu (OBOR) Projesinde de emperyal hedef gütmemektedir. İki bin 500 yıl önce ipek yolunun geçtiği Bolvadin'e yatırımcılar bugünde lokasyon için aynı gerekçeyle yatırım yapıyorsa bir kuşak bir yol projesinde bunun Bolvadin için çok önemli olacak. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetleri arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın, 21.Yüzyıl Denizde ki İpek yolunun ve Orta Koridor Kara yolunun Uyumlaştırılmasına ilişkin Mutabakat zaptı imzalanmıştır” dedi.