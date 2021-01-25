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Bolvadin'in Mahmut hocası son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde uzun yıllar çeşitli liselerde müdürlük yapan emekli öğretmen Mahmut Ciğerci, hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uzun yıllar çeşitli liselerde müdürlük yapan emekli öğretmen Mahmut Ciğerci, hayatını kaybetti.


Bolvadin ve çevre ilçelerde tanınan ve herkes tarafından sevilen emekli öğretmen Mahmut Ciğerci'nin vefat haberi ilçede büyük üzüntü ile karşılandı. Hayatını kaybeden 4 çocuk babası Ciğerci'nin cenazesi, bugün öğle namazı sonrası şehir kabristanlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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