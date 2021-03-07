Bu da askıda 'patates-soğan' kampanyası

Patates üretim merkezi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir esnaf, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda ‘patates-soğan” kampanyası başlattı.

İlçede esnaflık yapan 60 yaşındaki Süleyman Ünsal, büfesinin önünde açtığı tezgaha patates ve soğan koyarak ihtiyaç sahiplerinin almasını istedi. Tek amacının gerçek ihtiyaç sahiplerine faydalı olabilmek olduğunu belirten Ünsal, kampanyayı reklam olsun diye değil, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediği için yaptığını belirtti.

Vatandaşlar tarafından da kampanyanın yoğun talep gördüğünü belirten Ünsal, “Kendi inisiyatifimi kullanarak aldığım patates ve soğanları paketleyerek büfemin önündeki tezgaha bırakıyorum. Tarlamdan kalkma değil, kendim ücretini ödeyerek aldığım patates, soğanlar. Birkaç vatandaş da destek olmak adına patates, soğan alarak tezgaha koymak istediler. Tek amacım gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmek. Kesinlikle helaldir. İhtiyaç sahipleri çekinmeden gelip bu tezgahtan patates, soğan ihtiyacını alabilirler” dedi.