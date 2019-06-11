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Bu da 'Fahri Trafik Kumrusu'

Afyonkarahisar’da trafik ışıkları üzerine yuva yapan kumru sürücüler tarafından ilgisini çekiyor.

Afyonkarahisar'da trafik ışıkları üzerine yuva yapan kumru sürücüler tarafından ilgisini çekiyor.


Afyonkarahisar kent merkezi Ordu Bulvarında bulunan trafik ışıklarına yuva yapan kumru, özellikle iş çıkış saatlerinde sürücülerin büyük ilgisini çekiyor. Her gün iş çıkış saatlerinde yuva yaptığı trafik ışıklarına konan kumrunun bu güzel görüntüsü sürücüler tarafından fotoğraflanıyor. Bazı sürücüler de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün projeleri arasında yer alan “Fahri Trafik Müfettişliğine” atıfta bulunarak trafik ışıklarına yuva yapan kumruya “Fahri Trafik Kumrusu” ismini veriyor.

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