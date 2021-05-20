Bu fotoğraf iç ısıttı

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan 1 yaşındaki bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezine helikopter ambulansla sevk edildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan bebek Eskişehir'e helikopter ambulans ile götürüldüğü sırada Acil Tıp Teknisyenin'in kucağından bir an olsun inmedi.

Afyonkarahisar'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı üzerine sıcak su dökülen 1 yaşındaki bebek ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan bebeğin yanık merkezinde tedavisinin devam etmesi nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Helikopter ambulansa bindirilen minik bebeği kucağına alan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun fotoğrafı gören herkesi duygulandırdı. Kucağında kendini güvende hisseden ve acılarını unutup yolcuğu uyuyarak geçiren minik bebek ise ATT görevlisine sıkı sıkı sarıldı. Sosyal medyada da paylaşılan ATT ile minik bebek arasındaki bu duygusal bağ herkesin takdirini toplarken, “ATT yanan bebeği sevgiyle uçurdu” yorumları yapıldı.

Yedi yıldır helikopter ambulansta görevli olarak çalışan Mehmet Canko'nun özellikle küçük hastaları yolculuk esnasında bu şekilde teselli ettiği öğrenildi.