Bu ilçedeki OSB'de yatırım için yer kalmadı, Başkan Çöl yeni OSB istiyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kurulacak iki büyük fabrika ile bölge halkına büyük oranda istihdam sağlaması beklenirken, çalışmak isteyen vatandaşlar iş başvurusu için belediyenin kapısını çalıyor. Belediye Başkanı Mustafa Çöl ise ilçedeki mevcut OSB'de yatırım için yer kalmadığını ve yeni OSB yapılması için girişimlere başladıklarını ifade etti.

Jeotermal enerji kaynakları ile termal turizm ve teknolojik seralarla adından bir hayli söz ettiren Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde önümüzdeki günlerde kurulacak bölgenin ön büyük tekstil ve baharat fabrikaları ilçe halkına büyük oranda istihdam sağlanacak. Sandıklı Belediyesi ile protokol imzalayan firmalarda çalışmak isteyen vatandaşlar belediyeye gelerek iş başvurusunda bulunuyor.

İlçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, istihdam ve ihracat noktasında örnek teşkil ettiklerini kaydetti. Çöl, “Ülkemizin birçok büyük firmaları Sandıklı'da yatırıma başladılar. Geçen haftalarda imzaladığımız 2 tane büyük sözleşmeyle yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda sera yatımları başlamış olacak. Buralarda yüzlerce kardeşimiz çalışmış olacak, istihdam sağlanmış olacak. Hem istihdamda hem ihracatta hem de suyun en güzel şekilde kullanılması noktasında güzel bir örnek sergiliyoruz. Hem il içinden, hem ülkemizden, hem de yurtdışından birçok bu Sandıklı'daki sistemi görmek için burada misafir ediyoruz. Buda sandıklının en büyük gururu” diye konuştu.

“Organize Sanayi Bölgesi yetmiyor, yenisi yapılacak”

Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi'nde çok az yer kaldığını da aktaran Başkan Çöl, “Yine Sandıklı'da istihdam noktasında OSB'de birçok tesisimiz açılıyor. Hatta OSB'de yerimiz çok az kaldı. Bununla ilgili hem Sanayi Bakanlığımızla görüşmelerimizde, ham de Tarım Bakanlığımla yeni OSB ile ilgili çalışmayı başlattık. İnşallah Sandıklı'yı tarımda, sanayide, eğitimde, kültürde, turizmde en üst düzeyde temsil etmek istiyoruz” dedi.

İlçeye kurulacak bölgenin en büyük tekstil fabrikası ile ciddi oranda istihdam sağlanacağını belirten Çöl, “İnşallah önümüzdeki günlerde ilçemizde bölgenin en büyük tekstil fabrikasını kuruyoruz. Bu bizim için gerçekten önemli. İlçemizde her noktada çalışabilecek kabiliyetlerine göre kardeşlerimizi iş fırsatları sunmak bizim yerel yönetimlerin, belediye başkanlarının en büyük vazifesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yollar, kaldırımlar yapmak zaten bizim asli işimiz. Önemli olan halkımıza hem sosyal noktada, hem istihdam noktasında bu çalışmaları sağlayabilmekti. Bu vesileyle ilçemize bu yatırımların hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Baharat fabrikası alım garantili üretim yaptıracak”

İlçeye kurulacak baharat fabrikası ile hem çiftçilerin hem de çalışanların kalkınacağını söyleyen Çöl, şu ifadelere yer verdi:

“Yine Sandıklı'da bölgenin en büyük baharat fabrikası kurulacak. Hem istihdam noktasında hem de çiftçilerimiz noktasında çok önemli bir çalışma olacak. Bu firmamız köylerimizde bulunan sulu tarım yapılan sözleşmeli ekim yaptıracaklar alım garantili. Burada hem çiftçimize destek olmuş olacağız, hem istihdamı sağlayacağız.”