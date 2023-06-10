Bu kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü C.A (36) olan 03 DK 641 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ablak köyü mevkiinde ön lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Takla atarak savrulan otomobilde bulunan 6 kişi hafif yaralı olarak araçtan çıkartıldılar. Çevredekilerin haber vermeleri sonucu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırıldılar. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.