İhlas Haber Ajansı

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Bu kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Sürücüsü C.A (36) olan 03 DK 641 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ablak köyü mevkiinde ön lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Takla atarak savrulan otomobilde bulunan 6 kişi hafif yaralı olarak araçtan çıkartıldılar. Çevredekilerin haber vermeleri sonucu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırıldılar. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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