Bu kazadan yara almadan kurtuldu

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp önce tarım arazisine giren ardından ağaca çarpan hafif ticari aracın sürüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Yaylabağı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. (43) idaresindeki 26 AFH 856 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen sebepten ötürü sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarındaki tarım arazisine girdi, ardından ağaçlara çarparak durabildi. Kaza yara almadan atlatan sürücü kendi imkanları ile araç içerisinde çıktı. Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.