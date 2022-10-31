Bu keşkeği yiyen bir daha yiyor

Afyonkarahisar'da çömlekte pişirilen 'Şuhut Keşkeği', lezzeti ile damak çatlatırken, coğrafi işaret tescilli ünlü yemek Türkiye çapında büyük ilgi görüyor.

İlçede uzun yıllardır keşkek yapan lokanta sahibi Sebahattin Akkaya, "Bizler de yöresel tescilli keşkeğini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu keşkeği özellikle kahvaltılarda yemek için gelen çok konuklarımız var. İlçemizden Afyonkarahisar'a çömlek bazında gönderiyoruz. Burada keşkeğe olan talep genelde sabah kahvaltılarında oluşuyor. Ama biz bunu daha geniş yaydık, saat 15.00'a kadar yemek konusunda bir program oluşuyor" dedi.

“Bu keşkeği daha önce hiçbir yerdi yemedim”

Balıkesirli olan ve Afyonkarahisar'da ikamet eden Onur Çalış "Keşkek Balıkesir'de özellikle düğünlerde tüketiliyor. Ama burada Şuhut ilçe merkezinde yediğim keşkeği hiçbir yerde yemedim. Hem yapılışı hem yemek açısından çok memnun kaldım tavsiye ederim" dedi.

Aksaray'dan Şuhut'a keşkek yemeğe gelen Fatih Demirbaş da "Hissetmekle olmaz yaşamak tatmak lazım. Farklı bir lezzeti var Afyon ilimizin Şuhut ilçesinde toplumumuzun buraya gelip bu lezzeti tatması lazım. Yaşamakla öğrenilirmiş bazen ben Niğdeliyim. Nakliye işi yapıyorum böyle bir lezzeti duyduk ve geldik. Şuhut ilçesinin lezzetli keşkeğini herkese tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.