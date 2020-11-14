Bu köyde kişi başına iki manda düşüyor

Meşhur ‘Afyon Kaymağı'na eşsiz lezzetini veren mandaları ile ünlü Afyonkarahisar'ın Küçük Çobanlı köyünde kişi başına iki manda düşüyor. Manda sayısının çok olması ile nam salan köyde kişi başına iki manda düştüğünü duyanlar ise şaşkına dönüyor.

Kaymağıyla meşhur Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı bin nüfuslu Küçükçobanlı köyünün tamamı mandacılık ve manda kaymağı üretimi işiyle uğraşırken, köyde 2 binden fazla manda bulunuyor. Hal böyle olunca da köyde kişi başına 2 manda düşüyor. Sabahın erken saatlerinde köy meydanında toplanan mandalar, köy çobanın refakatinde araziye otlatmaya çıkartılıyor. Her gün sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağımı yapılan mandalardan ortalama günlük 5 ila12 kilo arasında süt verimi sağlanıyor.

Manda fiyatları 6-10 bin TL arasında değişiyor

İneklere oranla sütteki yağ oranı oldukça yüksek olan mandalardan elde edilen kaymaklar Afyonkarahisar başta olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Köy Muhtarı Süleyman Çağlın, mandanın genel olarak kaymağından faydalanıldığını belirterek, “Köyümüzde yaşayanlar genelde hayvancılık ve tarımla geçiniyor. Dışarıya çıkan manda sayısı bine yakın civarında falan evde kalan büyük ve küçük iki bin tane mandamız var. Kişi başına iki bin manda düşüyor köyde. Mandanın genelde kaymağından faydalanılıyor. Sütünden ve kaymağından Afyon'un meşhur kaymağıdır. Mandalar 400 kilo gelen de var 30 kilo gelen de var 250 gelen de var. Mandaların günlük süt verimi 8 kilo gelen de var 12 kilo gelen de var. Mandasına göre değişiyor. Manda fiyatları 6 ila 10 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor” diye konuştu.