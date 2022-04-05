Bu lokantada 15 yıldır iftar yemekleri ücretsiz

Afyonkarahisar'da bir lokanta tarafından gerçekleştirilen ‘ücretsiz iftar' geleneği bu yılda devam ediyor. Kent merkezinde 15 yıldır bu geleneği sürdüren lokanta günlük yaklaşık 500 kişiye ücretsiz iftar yemeği veriliyor.

Kentte 15 yıldır Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kapılarını açan lokanta bu yılda geleneği sürdürüyor. Çorbadan tatlıya, pideden hurmaya kadar birçok çeşidi barındıran iftar menüleri özenle hazırlanarak vatandaşlara servis ediliyor. Lokanta geçtiğimiz 2 yıl pandemi sürecinde lokantanın kapalı olması nedeniyle hazırladığı iftar paketlerine kapı kapı dolaşarak vatandaşların evlerine bıraktı.

“Pademiden dolayı kapı kapı dolaşarak evlere ücretsiz yemek verdik”

Lokantanın işletmecisi Mehmet Arpacıoğlu, 15 yıldır devam eden geleneği anlatarak şöyle konuştu:

“Biz bu geleneği 15 yıldır devam ettiriyoruz. Her sene ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ücretsiz yemek veriyoruz. 2 yıldır pandemiden dolayı kapı kapı dolaşarak evlere verdik. Bu sene tekrar hayırsever vatandaşlarımızın da yardımıyla burada 150 kişilik de paket olmak üzere günlük 300 kişiyi hedef aldık. Bu ortalama 500'e de çıkabiliyor. Vatandaşlar çok memnun olup teşekkür ediyorlar. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Bundan sonra da Allah nasip ederse devam etmeyi düşünüyoruz”.

Öte yandan, vatandaşalar da işletme yetkililerine teşekkür etti.