Bu markete gelenler biryandan alışveriş yapıp biryandan da kitap okuyor

Afyonkarahisar'da yerel bir market zinciri kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için mağazanın içerisine küçük bir kütüphane kurdu. Markete gelen müşteriler bir yandan alışveriş yaparken bir yandan da kitap okuyor.

Kent merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren bir yerel market zinciri yaptığı uygulama ile herkese örnek oldu. Marketin içerisine kurulan küçük kütüphaneyi gören müşteriler alışveriş öncesi kitapları incelerken okumak istedikleri kitabı alıp hem alışveriş yapıyorlar hem de kitap okuyorlar. Bu uygulamadan oldukça memnun olan market müşterileri kitap okuma alışkanlığını kazandırdığı için market yetkililerine teşekkür ettiler.