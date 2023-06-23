Bu okulun sporcuları Afyonkarahisar'ı temsil ediyor

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan ve gençler tarafından büyük ilgi gösterilen spor okulları ve engelsiz spor okullarında yetişen sporcular Türkiye genelinde girdikleri müsabakalarda Afyonkarahisar'ın temsil ediyor.

Spor tutkunları ve gençler, spor yeteneklerini geliştirebilecekleri, kaliteli eğitim imkanları sunan GSB spor okullarına başvurmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirilen GSB Spor Okulları toplantısına Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve ekibi, Belediye Gençlik Hizmetleri Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı ve ekibi katılarak önemli konular görüşüldü.

Toplantıda konuşma yapan İl Müdürü Kasapoğlu: “GSB Spor Okulları, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunarak, geleceğin sağlıklı ve başarılı bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Sporun önemine inanan ve gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak için çalışmalarını sürdüren GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, bu heyecan verici projelerle gençlere umut olmayı hedefliyor. Bu sene de Afyonkarahisar Belediyemiz ile işbirliği içerisinde bu eğitimleri sürdüreceğiz. Gençlerimiz, müdürlüğümüze ve belediyemize ait spor salonlarını kullanma imkanı bulacak. Bu vesile ile daha fazla gence ulaşarak geniş bir alanda spor yapmalarını sağlayacağız. Bu meyanda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve Afyonkarahisar Belediyesine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.