Buğday tarlasında yangın çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hasada hazır tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürülürken, binlerce dekar ekili alan kül olmaktan son anda kurtarıldı.

Bolvadin ilçesi Dişli kasabasına bağlı Kutlu, Güney, Yörükkaracaören, Taşlıdere ve Nusratlı köy yolu üzerindeki buğday ekili tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın Dişli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, köylülerin büyük panik yaşadığı gözlendi. Yangın sonunda maddi hasar meydana gelirken, kısa sürede fark edilmesi sonucu, ekili alanlar kül olmaktan son anda kurtarıldı.