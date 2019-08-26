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Bursa Barosu'ndan “Kuvayi Milliye Destanı” gösterisi

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz Zafer Haftası 97.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz Zafer Haftası 97. yıldönümü kutlama programı kapsamında Bursa Barosu tarafından “Kuvayi Milliye Destanı” gösterisi gerçekleştirdi.


Gösteriye Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Rehberlik ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Tutulmaz, Büyük Taarruz Zafer Haftası'nın 97. Yıl dönümü kutlama programı kapsamında yapılan etkinliklerin ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade ederken başta Bursa Barosu başkan ve yöneticileri olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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