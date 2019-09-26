Bursa'da Afyonkarahisar rüzgarı esiyor

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bursa Anadolu Günleri Fuarı'na katıldı.

25-28 Eylül tarihleri arasında Merinos AKKM Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarda Afyonkarahisar Belediyesi'nin tanıtım standı da yer aldı. Bursa protokolünün yanı sıra fuara katılan illerin valileri, belediye başkanları ve temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği standa ilimizin tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve turizmi en güzel şekilde tanıtılıyor. Yöresel ikramlarında yapıldığı standa misafirlere tanıtım broşürleri dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bu tür tanıtım faaliyetleri ile ekonomik anlamda şehrimize katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek “Afyonkarahisar tarihi, kültür ve doğal güzellikleri ile ülke turizminde önemli bir yere sahiptir” dedi.