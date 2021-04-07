Büyük Menderes Nehri'ndeki çöp birikintileri görenlerin içini sızlattı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde geçen Büyük Menderes Nehri'nin bir bölümündeki kirlilik görenlerin içini acıttı. Adeta çevre felaketinin yaşandığı nehirde çöp birikintilerinin onlarca metreye yayıldığı gözlendi.

Büyük Menderes Nehri'nin Dinar ilçesine bağlı Çakıcı köyü kısmından geçen bölgedeki kirlik görenleri adeta derinden üzdü. Nehrin Dinar Belediyesine ait su arıtma tesisi yanından geçen ve yaklaşık 50 metre uzunluğundaki bölümünde çöp birikintilerinden dolayı su adeta görünmez oldu. Yaşanan manzara karşısında doğa severler başta olmak üzere bir çok vatandaş sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken, yetkililerin nehrin kirlenen bölgesinde temizlik yapmalarını istedi.

Çakıcı Köyü eski Muhtarı Recep Biçer, yaşanan durumun rahatsız verici olduğunu ifade ederek, duruma bir an önce el atılması gerektiğini dile getirdi. Biçer, “Bu ovada bizim arazilerimiz var. Nehirde binlerce pet şişe başta olmak üzere çeşitli atıklar var. Durumu görünce gerçekten büyük üzüntü yaşadım, çevremize daha duyarlı olalım ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakalım düşüncesindeyim” diye konuştu.