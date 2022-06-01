Büyük Taarruz'un başladığı yerde 100. yıl için pedal çevirdiler

Yılı Çevre Günü münasebetiyle Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Yolu Bisiklet Turu yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Tur, Şuhut Kaymakamlığı, Şuhut Belediyesi ve Şuhut İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile “Yaşanabilir Bir Dünya İçin Çevreni Koru, Geleceğini Koru” sloganı ile düzenlendi. Afyonkarahisar Bisiklet il Temsilciliği, Afyonkarahisar Perşembe Akşamı Bisikletçilerinin katılım ve destekleri ile düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü 100.Yıl Zafer Yolu Bisiklet Turu yediden yetmişe yoğun bir katılımla gerçekleşti. Şuhut Atatürk Evi (Hacı Veli Konağı) önünden başlayan Zafer yolu bisiklet turuna, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Gençlik Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Afyonkarahisar Bisiklet il Temsilciliği, Afyonkarahisar Perşembe Akşamı Bisikletçileri ve Şuhutlu vatandaşlar katıldı. Bisiklet turu başlamadan önce Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün Afyonkarahisar Bisiklet il Temsilciliği Başkanı Osman Çoban'a plaket takdim etti. Şuhut Atatürk evi önünden Çakırözü köyüne ulaşmak için yola çıkan bisikletçiler belirlenen 2 noktada su molası verdi. Şuhut Keşkek evi önünde sonlanan bisiklet turu için Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün etkinliğe katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Çevre Günü 100. Yıl Zafer Yolu Bisiklet Turu, bisikletçilere Şuhut Keşkek Evinde tescilli Şuhut Keşkeği ikram edilmesi ile son buldu.