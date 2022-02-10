Büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tolga Yılmaz (23) idaresindeki 68 ACG 733 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya karayolu Işıklar beldesi yakınlarında önüne çıkan büyükbaş hayvanlara çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücü Yılmaz ile araçtaki Nusret Yılmaz (50) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tolga Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.