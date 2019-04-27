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Büyükelçilerden Vali Tutulmaz'a ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 2.

Gastro Afyon Lezzet Festivali için kente gelen büyükelçiler ile müsteşarları makamında kabul etti.


2. Gastro Afyon Lezzet Festivali kapsamında Afyonkarahisar'a gelen Kore Büyükelçisi Cho Hong Ghi, Malta Büyükelçisi Carmel Vassallo, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, Brezilya Büyükelçisi Eduardo Gradilone, Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Çin Büyükelçisi Quilan Li, Çin Ticaret Müsteşarı Shi Ruilin, Çin Kültür Müsteşarı Yuhua Liu Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretleri dolayısıyla büyükelçiler ve müsteşarlara teşekkür eden Vali Mustafa Tutulmaz, 2. Gastro Afyon Lezzet Festivali'ne desteklerinden ve katılımlarından dolayı da büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyükelçiler ve müsteşarlarda Afyonkarahisar'da böyle bir festivalin düzenlenmesinde destek ve emek veren Vali Mustafa Tutulmaz'ı tebrik ederek kendilerini kabul ettiği için teşekkür ettiler.

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