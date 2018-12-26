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Buzlanan yolda tır yoldan çıktı, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da buzlanma nedeniyle bir tırın yoldan çıkarak orta refüje düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Afyonkarahisar'da buzlanma nedeniyle bir tırın yoldan çıkarak orta refüje düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.


Kaza, dünkü yoğun kar yağışı ardından buzlanan Afyonkarahisar-Konya karayolu 35. kilometresinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden tır, çift şeritli yolun ortasındaki refüje düştü. Kazada, tır sürücüsü A.K. hafif yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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