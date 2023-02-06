Buzlanan yollarda çok sayıda kaza meydana geldi

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışının ardından yaşanan buzlanma sonrası bir çok araç kayarak yoldan çıkarken, şehirlerarası bağlantı yollarında çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kentte olumsuz hava şartları devam ediyor. Kar yağışı sonrası sıcaklıkların sıfır derecelerin altına düşmesi ile şehirlerarası bağlantı yollarındaki bir çok bölge adeta buz pistine döndü. Karayolları ekiplerinin yoğun bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışması yapmasına rağmen buzlanmanın önüne geçilemedi. Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzeri Emirdağ ilçesinde çok sayıda kaza meydana geldi. Buzlanmadan dolayı kayan otomobil, hafif ticari araç ve kamyonlar yoldan çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.