Çağ merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun yapan 18 kişiden 11'i tutuklandı

Afyonkarahisar'da internet üzerinden kurdukları site ile 4 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli şahısın 11 tutuklandı, 4'ü ev hapsine gönderilirken 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir çağrı merkezine ait internet sitesinin kendilerini dolandırdığı ihbarında bulunan vatandaşların şikayetini değerlendirerek harekete geçen jandarma ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik ikamet ve iş yeri adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, organize suç örgütü internete üzerinden faaliyet gösteren çağrı merkezi üzerinden; farklı illerdeki işletme sahiplerini ya da sorumlularını cep telefonu üzerinden arayarak, “arama motoru üzerinden görünürlüklerinizi daha üst sıralara çıkaracağız” vaadiyle sözlü reklam anlaşması yaptıkları belirlendi. dolandırıldığını anlayan müşterilerin anlaşmanın iptal edilmesini istediğinde zorluk çıkardıkları ve iptal işlemi için ayrıca ücret talep ettikleri tespit edildi.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 35 bilgisayar, 18 cep telefonu, 18 GSM kartı ile delil niteliği taşıyan belgelere el konuldu. Ayrıca jandarma ekipleri suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyon lirayı bulan örgüt liderinin hesaplarına da tedbir koydu.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 18 şüpheli şahıstan 11'i tutuklandı, 4'ü ise ev hapsine gönderilirken 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.