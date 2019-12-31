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Çakar lamba ile geçiş önceliği sağlamak isteyen sürücü yakalandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde trafikte geçiş üstünlüğü sağlamak için aracına çakar lamba takan sürücü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafikte geçiş üstünlüğü sağlamak için aracına çakar lamba takan sürücü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalandı.


Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağla Jandarma Trafik Timleri, Sandıklı - Hocalar karayolu üzerinde çakar lamba uygulaması yaptı. Uygulama esnasında çakar lambası açık şekilde yolculuk eden A.Ç. isimli sürücünün kullandığı otomobil ekipler tarafından durduruldu.


Yapılan kontrolde araç sürücüsünün mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak suçunu işlediği tespit edildi. Sürücü ve araç sahibine bin 2'şer lira olmak üzere 2 bin 4 lira para cezası uygulanarak çakar lambaların sökülene kadar araç trafikten men edildi.


Jandarma ekipleri uygulamaların devam edeceğini belirttiler.

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