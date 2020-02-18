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Çaldığı malzemeleri kamyonete yüklerken yakalandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde trafo, klima peteği ve demir malzeme hırsızlığı yapan bir şahıs çalmaya çalıştığı malzemeleri kamyonete yüklerken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafo, klima peteği ve demir malzeme hırsızlığı yapan bir şahıs çalmaya çalıştığı malzemeleri kamyonete yüklerken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Efe ve Ağzıkara köyü arasında yaptıkları devriye uygulamasında yol kenarında bulunan O.Ö. yönetimindeki 34 PCL 35 plakalı kamyonete 2 adet fırın tepsisi, 1 adet klima peteği, 1 adet renkli trafo panosu, 1 adet 2 santimetrelik demir saç, 1 adet 3 demirli 20 kiloluk demir malzemeleri yüklendiğini fark eden ekipler O.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Suçüstü yakalanan O.Ö.'nün ifadesi alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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