İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaldıkları çöp konteynırları ile yakalandılar

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette parçalanmış halde metal çalıntı çöp konteynırları bulundu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette parçalanmış halde metal çalıntı çöp konteynırları bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Otogar mahallesinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler araç içerisinde parçalanmış halde metal çöp konteynırı parçaları buldu. Polis ekipleri ardından belediye ile irtibata geçtiklerinde bulunan konteynırların belediyeye ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine konteynır parçalarına el konularak, araç içerisinde bulunan T.A. ve Ş.A., isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.