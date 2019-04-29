Çaldıkları içki ve sigaralarla birlikte yakalandılar

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan çok sayıda çalıntı içki ve sigara ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karaadilli kasabasında Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü ve araması sırasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde çalıntı 14 şişe içki ve 420 paket muhtelif sigara ele geçirildi. Yakalanan 1 kişi hakkında gerekli tahkikata başlatılırken, çalıntı içki ve sigaralar sahibine teslim edildi.