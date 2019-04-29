İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çaldıkları içki ve sigaralarla birlikte yakalandılar

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan çok sayıda çalıntı içki ve sigara ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan çok sayıda çalıntı içki ve sigara ele geçirildi.


Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karaadilli kasabasında Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü ve araması sırasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde çalıntı 14 şişe içki ve 420 paket muhtelif sigara ele geçirildi. Yakalanan 1 kişi hakkında gerekli tahkikata başlatılırken, çalıntı içki ve sigaralar sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.