Çaldılar, sattılar, yakalandılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarında polis ekiplerinin gösterdiği performans hırsızların kabusu oldu. Hırsızlar olaydan 24 saat bile geçmeden yakalanıp yargı önüne çıkarılıyor.

Son olarak dün gece yarısı Konak mahallesinde bir evin ahırından 5 küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili olarak yapılan araştırmada olayın failleri olan Mahmut Ç., Halis B., Ahmet S., Mevlüt E., Muhammed E. ve Niyazi G. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan sorguda şüpheliler; çaldıkları koyunları aynı gün Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde İ. T. İsimli sahsa 350 TL karşılığında sattıkları ve bu paranın bir bölümü ile aynı köyde bulunan Ö.D. isimli şahıstan uyuşturucu madde aldıklarını, diğerini ise aralarında paylaşıp harcadıkları beyan ettiler.

Yine aynı gün Bolvadin ilçesinde gece yarısı Gölbaşı mahallesinde bir evden LCD tv, hassas terazi, zincirli altın kolye, tansiyon aleti ve kumbaradan 56 TL para çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda da olayı gerçekleştiren şüpheliler Mevlüt E., Halis B. ve Mahmut Ç. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler, çaldıkları eşyaları Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde bir şahısa uyuşturucu karşılığı sattıklarını ve aldıkları uyuşturucu maddesini kullandıklarını belirttiler.

Her iki hırsızlık olayında da yakalanan 6 kişi adli mercilere sevk edildi.