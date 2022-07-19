Çalıntı motosikletle kablo çalmaya çalışan 4 şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar'da iletişim şirketine ait kabloları keserek çalmaya şahısların jandarmanın takibi ile suçüstü yapıldı. Yakalanan 4 şahsın kabloları çalmak için geldikleri motosikletlerinde çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Emirdağ ilçesi Alibeyce köyü, Boztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede şüpheli şahıslar olduğunu ihbarını alan Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine giderek şahısları takibe aldı. Bölgeye 2 motosiklet ile gelen B.P., D.Ü., B.G. ve B.A., isimli şahıslar, jandarma ekiplerini fark edince kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı.Yapılan kontrollerde şahısların kullandıkları motorların 5 gün önce Eskişehir'den çalındığı, B.G. isimli şahsın üzerinde ise bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edilirken çok sayıda suç kaydı bulunan şahıslar ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.