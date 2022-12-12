Çalıntı motosikletle kaza yaptılar

Afyonkarahisar'da plakası olmayan bir motosikletle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yapan motosikletin ise çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Kaza Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Şehitler caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; üzerinde iki kişinin bulunduğu plakasız motosiklet ile 03 KF 153 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 14 yaşındaki A.İ.K., Afyonkarahisar Bağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki E.B. isimli şahısın sağlık durumun ise iyi olduğu bildirildi.

Traktör sürücüsü 52 yaşındaki U.Ş. isimli şahıs ise kazayı yara almadan atlatırken polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaza yapan plakasız motosikletin ise çalıntı olduğu ortaya çıktı.