İhlas Haber Ajansı

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Çalışan gençler iftarda buluştu

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Gençlik Merkezinde, çalışan gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.


Programa İl Müftü Yardımcısı Harun Küçük, Gençlik Koordinatörleri ve çalışan gençler katıldı. Dua ile başlanılan programda, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl Ramazan teması olarak belirlenen "Ramazan ve Dayanışma" konulu, gönüllü gençlerin hazırladığı sokak röportajı izlendi. Program sonunda çalışan gençler memnuniyetlerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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