Çalıştığı hastaneye yaralı olarak kaldırılan genç hemşire hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da, babası ile birlikte çalıştığı hastaneye göreve giden hemşire geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Baba oğlu taşıyan otomobil tır ile çarpışırken, kazada ölen 25 yaşındaki Cengiz Işık isimli genç hemşire yaralı olarak kaldırıldığı ve görev yeri olan Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Eskişehir-Konya karayolu Bolvadin ilçesi çıkışında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Selçuk T., yönetimindeki özel bir kargo şirketine ait 42 FMV 70 plakalı tır, Çobanlar Kavşağı'nda 03 ACA 168 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil içesinde bulunan Bünyamin ve Cengiz Işık (25) sıkışarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ardından 112 Acil Servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan baba Bünyamin Işık, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çalıştığı hastane ölüm yeri oldu!

Kazadan acı haber ise Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'nden geldi. Ağır yaralı olarak görev yaptığı Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç hemşire Cengiz Işık ise mesai arkadaşlarının yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Işık'ın ölümü hastane çalışanları ve sevenlerini gözyaşına boğdu.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, tır sürücüsü Selçuk T., gözaltına alındı.