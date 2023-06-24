Çalıştığı inşaatın birinci katından düştü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çalıştığı inşaatın 1'inci katından düşen genç yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay'da bir inşaatta işçi olarak çalışan 17 yaşındaki H.Ç. isimli şahıs biran dengesini kaybederek birinci kattan düştü. Düştüğünü gören çalışma arkadaşları 112 ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı şahsı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.